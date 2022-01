Taux de CO2 dans les classes: des données inquiétantes ou pas?

Une semaine après le retour en classe, les lecteurs de CO 2 de plusieurs classes de la région affichent un taux plus élevé que ce qui est souhaité, mais il ne faut pas s'en inquiéter selon les centres de services scolaires.

Noovo info (données du lecteur de dioxyde avant un cours dans une classe de la Mauricie)

Noovo info (données du lecteur de dioxyde après un cours dans une classe de la Mauricie)

Les données actuelles ne sont pas réelles dans toutes les classes selon ce qu'affirment les centres scolaires. Ils expliquent qu'il y a une période d'ajustement d'environ deux semaines avec le fabricant pour la calibration avant d'avoir des chiffres justes. Ils précisent aussi que les enseignants ne doivent pas se fier à un taux à un moment précis de la journée, mais bien à la moyenne quotidienne.

« Il faut faire la distinction entre la lecture directe dont l’action appartient à l’occupant de la classe et la moyenne quotidienne dont l’action appartient à la direction d’établissements et au service des ressources matérielles. »

Isabelle Bourque, secrétaire générale aux communications au Centre de services scolaire de la Riveraine



La donnée que l'on vise sur ces lecteurs est 1000 ppm (particules par minute). À compter de 1500 ppm, le ministère de l'Éducation recommande d'ouvrir les portes et les fenêtres le plus possible, si le temps le permet, pour ventiler.

« La présence de CO 2 n'occasionne aucun effet sur la santé des élèves et du personnel. Il représente un indicateur de la qualité de la ventilation et un indicateur de confort. »

Anne-Marie Bellerose, coordonnatrice aux communications au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Les effets d'un taux plus élevé de CO 2 quotidiennement peut toutefois engendrer des problèmes de santé chez les élèves et les professeurs, rappelle le syndicat des enseignants.

« Une concentration récurrente trop élevée de CO 2 dans un local peut occasionner des problèmes de santé tels que des symptômes des muqueuses ou des voies respiratoires, la rhinite, la difficulté de concentration, le mal de tête, des étourdissements, la sensation de tête lourde, la fatigue et une baisse de la performance aux tests pour la réalisation de tâches. S'ajoute à ça parfois la sécheresse des yeux. » Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges

Quelles données forceraient l'achat et l'installation d'un échangeur d'air par un centre scolaire? Il n'a pas été possible d'avoir un chiffre précis de la part des trois centres scolaires de la région.

« Les consignes que nous avons données sont, si à un moment de la journée, un lecteur indiquait un taux à plus de 2000 ppm, en plus d’appliquer les pratiques de bases en ventilation, c'est d'intensifier l’ouverture des fenêtres et de la porte du local, de prendre une pause pour aérer le local. Si la concentration de CO 2 affichée demeure la même après 30 minutes suivant les actions prises, d'avisez la direction. » Amélie Germain-Bergeron, coordonnatrice aux communications au Centre de services scolaire de l’Énergie





« En dernier recours, si toutes les actions précédentes n’ont pas fonctionné et que la concentration moyenne quotidienne demeure élevée, le centre de service scolaire a fait l’acquisition d’échangeur d’air pour adresser ces situations. » Isabelle Bourque, secrétaire générale aux communications au Centre de services scolaire de la Riveraine



Le document de référence du ministère de l'Éducation auquel renvoit tous les centres scolaires indique que des effets permanents sur la santé peuvent survenir dans des scénarios bien précis en terme de durée d'exposition et que ces taux dangereux sont nettement supérieurs à ce qui est généralement observé dans les écoles du Québec. Une information que nous confirme le Centres de services scolaire de l'Énergie.

Extrait du Guide pour la mesure du dioxyde de carbone visant la gestion de la ventilation et des paramètres de confort dans les écoles, Direction générale des infrastructures, ministère de l’Éducation (28 octobre 2021)



« Il est également à noter que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) précise que des effets permanents sur la santé peuvent se produire dans un contexte de travail où le CO 2 est produit par un procédé industriel. En effet, de tels effets sont possibles à la suite d’une exposition moyenne pondérée à plus de 5 000 ppm sur une période de 8 heures de travail ou d’une exposition à plus de 10 000 ppm sur une période de plus de 15 minutes. Il est toutefois à noter que le présent document concerne des aspects de confort et non de santé et sécurité au travail, puisque les concentrations de CO 2 généralement observées dans le contexte scolaire sont largement inférieures à ces seuils. »

« Nous sommes très, très loin de ces taux. Alors non, nous ne sommes pas du tout inquiets pour la santé des jeunes, tenant compte des lectures que nous avons prises dans nos locaux d’apprentissage. » Amélie Germain-Bergeron, coordonnatrice aux communications au Centre de services scolaire de l’Énergie

Selon des chiffres qui ont circulé l'automne dernier, chaque lecteur coûterait 830$, pour une facture totale avoisinant les 75 millions $ au Québec.



Lecteurs de CO 2 dans la région en date du 24 janvier

Centre de services scolaires Chemin-du-Roy

Déjà installés: 892

Acquis mais non installés: 260

Manquants: 350

Centre de services scolaires de l'Énergie

Déjà installés: 739

Manquants: 266

Centre de services scolaires de la Riveraine

Déjà installés: 333

Manquants: 124

Sources: Service des communications des Centres de services scolaires Chemin-du-Roy, de l'Énergie et de la Riveraine