Toutes les garderies privées non subventionnées du Québec en grève mercredi

Ce mercredi, 10 novembre, ce sera au tour des garderies privées non subventionnées (GNS) du Québec d'être en grève. Ce moyen de pression forcera la fermeture d'environ 1200 établissements.

Ces garderies comptent ensemble 70 000 places, ce qui obligera donc des milliers de parents à se trouver un plan B pour la journée.

Des milliers d'éducatrices des quatre coins de la province se rendront donc à Québec mercredi pour manifester devant les bureaux du ministre de la Famille Mathieu Lacombe. Elles demandent à ce que le gouvernement agisse pour convertir leurs garderies en CPE ou en garderies familiales.

« Nous, ce qu'on veut, c'est la conversion qui peut être faite immédiatement parce qu'on répond aux mêmes critères. On détient un permis du ministère. On est soumis aux mêmes lois et mêmes règlements. Il n'y a aucune logique à ce que ce soit étirer dans le temps comme le gouvernement le fait présentement », déplore Line Fréchette, vice-présidente de la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec.