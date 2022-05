Trois mois auprès de son bébé naissant au Manoir Ronald McDonald

Le Grand McDon prend tout son sens pour une famille de La Tuque.

C’est une journée importante pour la famille Lachance-Cloutier de La Tuque qui vit au Manoir depuis maintenant 101 jours. Hayden, leur enfant, est née à seulement 23 semaines et a dû être hospitalisé depuis sa naissance. L’hôpital étant à Montréal, la famille devait conduire plus de 300 km pour s’y rendre. La décision de résider au Manoir Ronald McDonald s’impose d’elle-même. La maman d’Hayden, Émy Lachance, affirme que le Manoir lui permet d’avoir l’esprit plus tranquille.

« Le Manoir nous offre un endroit où on peut loger à moindre coût. Ça fait en sorte qu’on a pas de casse-tête financier et ça nous permet de nous concentrer sur notre enfant. Si les gens ne faisaient pas de don comme ils le font, nous n’aurions pas accès à cet organisme. » Émy Lachance, résidente au Manoir Ronald McDonald

Grâce aux activités de financement, il lui coûte seulement 10$ par nuit à elle et son conjoint. Ce prix inclut de la nourriture, la literie et le détergent pour le linge et la vaisselle.

« C’est comme si on était chez soi, mais au Manoir. » Émy Lachance, résidente au Manoir Ronald McDonald

La demande pour les services d’hébergement dépasse encore le nombre de chambres au Manoir. Les restaurants McDonald’s du Canada participants amasseront, une année de plus, des fonds pour venir en aide aux familles d’enfants malades. Toute la journée, une partie des recettes provenant de la vente de produits alimentaires et de boissons sera reversée à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM).

Il est également possible de faire un don directement sur le site internet de l’OMRM en tout temps.

Un texte d’Alice Trahan