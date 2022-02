Trois-Rivières aura un premier terrain de baseball synthéthique 

C'est au parc Martin-Bergeron du secteur Cap-de-la-Madeleine qu'il sera construit au coût de 1,25 M$.

Les élus ont donné leur aval au projet hier lors de la séance du conseil municipal. Ce budget inclut les plans et devis, l’aménagement de la surface de jeu et la construction des abris et des gradins. La date de la première pelletée de terre n'a pas encore été dévoilée.

Trois-Rivières espère bénéficier d'une aide financière du gouvernement. Selon la Ville, le projet serait admissible au programme de subvention du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Ça représenterait une enveloppe de 780 000$.