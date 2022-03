Un conseiller de Trois-Rivières se réjouit de l'augmentation du prix de l'essence

Pierre Montreuil voit cette hausse comme une opportunité de faire changer les habitudes de consommation des usagers de la route pour un virage plus vert.

La solution qu'il propose est de changer les habitudes de transport en solo pour le transport en commun et le co-voiturage. Celle-ci aurait pour effet de contrer le réchauffement climatique selon le conseiller municipal du district du Carmel .

« Mieux vaut tard que jamais pour changer nos comportements. Ce sera désagréable. Le covoiturage, le transport collectif, le transport actif... Que ce soit à pied ou en vélo... Eh bien, ce seront des alternatives qui seront nécessaires pour qu'on puisse diminuer non pas notre consommation, mais notre surconsommation. » Pierre Montreuil, conseiller du district du Carmel à Trois-Rivières

Plusieurs citoyens doivent se déplacer en voiture tous les jours de leur résidence vers leur lieu de travail. Ceux-ci devraient opter pour une autre solution, selon le Pierre Montreuil.

« Je complète mon résonnement en rappelant l'importance de choisir un lieu de résidence dans un rayon de cinq kilomètres du lieu où on travail. Quand on choisit un lieu de résidence, on devrait se poser la question : ''Est-ce que ça va m'obliger à faire 60 minutes en auto pour aller travailler ? Est-ce que le lieu que je vais choisir comme lieu de résidence va me permettre de me rendre à pied à mon lieu de travail?'' »

La Ville de Trois-Rivières dispose d’une flotte d’environ 400 véhicules. La municipalité estime la hausse des frais à plus de 15 000$ par semaine d’opération. De plus, ce bond du prix èa la pompe aura un impact sur les contrats en sous-traitance. L'augmentation annuelle représenterait plus de 400 000$, si le prix du pétrole se maintenait à 2$ le litre.

« Collectivement, c'est plus facile de financer le transport collectif. C'est beaucoup plus rentable que d'inviduellement, devoir payer mon litre d'essence 2$, 2,50$ ou comme en Europe, 3$ le litre. Alors, ça, ce sont des réflexions qui doivent se faire. Du moins, pour le conseil de ville de Trois-Rivières, il y a des gens qui sont progressifs et qui envisagent d'améliorer le transport collectif. »

Flotte de la Ville de Trois-Rivières : 400 véhicules, dont 100 véhicules légers et 12 véhicules hybrides ou électriques.