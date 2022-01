Un début de saison de pêche très satisfaisant à Sainte-Anne-de-la-Pérade

La pêche aux poulamons connait un bon début de saison à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Les familles sont au rendez-vous malgré les mesures sanitaires. Une seule bulle de 6 personnes maximum est permise par cabane. Chacun des chalets est désinfecté entre les réservations. Le site n'est évidemment pas accessible en soirée. Les heures d’ouverture sont de 8h à 18h.

Pour nous, la saison est encore très jeune, mais déjà qu’on soit sur la glace depuis le 26 décembre, c’est déjà très positif pour les pourvoyeurs pour pouvoir récupérer les sous pour pouvoir rentrer dans leur argent et payer les dépenses. Comme partout ailleurs, il y a des annulations, mais on réussit à relouer les chalets. C’est un peu normal dans la situation actuelle. On réussit quand même à très bien s’en sortir. Il y a du froid. Il n’y a pas beaucoup de tempêtes. Pour l’instant, ça se passe très, très bien.

Steve Massicotte, président de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne