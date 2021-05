Un été 2021 sous le signe de la nouveauté au Parc de l'île Melville

Le parc de l'Île Melville à Shawinigan s'apprête à connaitre un autre été très achalandé. Plusieurs projets sont d'ailleurs dans l'air, pour le plus grand bonheur des visiteurs.

La semaine dernière, le gouvernement du Québec a confirmé l'octroit d'un financement de 33 398 $ pour permettre au parc de refaire sa signalisation. Plus de 700 panneaux réfléchissants ont été posés dans les 15 km de sentiers de marche et dans les 12 km de sentiers de ski de fond. Cette signalisation a pour but d'empêcher les véhicules à moteur de circuler à nouveau dans les pistes et de les abimer.

« Les clubs de 4X4 utilisaient les sentiers de ski de fond. On a mis de l'affichage pour dire que c'était interdit et des blocs de béton par endroit, mais là on a ajouté 700 panneaux », confirme le directeur général Luc Desaulniers.

Des travaux auront aussi lieu sur la passerelle de l'Île, afin d'assurer son bon état. C'est le ministère des Transports qui est chargé du chantier.

Dès cet été, un chalet flottant, de Studio Hébergements Flottants, fera son apparition sur la rivière Saint-Maurice. Le Parc prévoit en acquérir jusqu'à cinq dans les prochaines années.

« C'est comme un condo, mais qui flotte. C'est un promoteur privé qui vient s'installer chez nous », ajoute M. Desaulniers.

Yves Neault

Le Parc de l'Île Melville veut aussi organiser une course à obstacle sur l'eau, sur des modules gonflables. Il est toutefois en attente d'autorisations du ministère de l'Environnement.

Les deux terrains de tennis seront quant à eux transformés en huit surface de pickleball, en raison de la forte demande envers ce sport. La direction du parc explique que cette décision a aussi été motivée par l'apparition de nouveaux terrains de tennis à Shawinigan.

Les adeptes de sports nautiques n'ont pas été oubliés, puisque de nouvelles planches de Paddleboard ont été achetées. Également, la fête de la Rivière, organisée pour la première fois en 2020, sera de retour le 31 juillet prochain.