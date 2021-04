Un face à face provoque la fermeture complète de l'autoroute 55 à St-Wenceslas

Un accident majeur s'est produit vers 10h ce matin sur l'autoroute 55, à la hauteur de Saint-Wenceslas au Centre-du-Québec, forçant sa fermeture dans les deux directions jusqu'à 20h ce soir.

« Pour une raison encore inconnue, le véhicule qui circulait en direction nord aurait dévié de sa voie pour entrer en collision face à face avec le camion qui circulait en direction sud. Un incendie a débuté sur le camion, mais a rapidement été maîtrisé par le Service d’incendie », confirme Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le conducteur du véhicule, un homme dans la quarantaine, a été transporté au centre hospitalier pour des blessures importantes, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Le chauffeur de la bétonnière a pour sa part subi des blessures mineures et a pu s'extirper par lui-même de l'habitacle.

Un patrouilleur en enquête collision de la SQ a été appelé sur les lieux pour analyser la scène et déterminer les causes et circonstances entourant cet accident. Le MTQ et Environnement Québec sont également sur les lieux.

L'autoroute 55 Nord est fermée dans les deux directions entre l'autoroute 20 et le km 153 (près du 9e rang). Les automobilistes doivent donc prévoir un important détour.

Plus de détails à venir...

MTQ