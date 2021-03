Un gin musical aux profits de la « Course contre le cancer » des frères Dumoulin

Le Distillerie du Quai de Bécancour s'associe aux frères Dumoulin aux profits de leur traditionnelle « Course contre le cancer ».

Les deux pilotes automobiles amassent des fonds pour la Fondation québécoise du cancer depuis 2016, et cette année ne fera pas exception. En cinq ans, ils ont remis près de 80 000 $ à la fondation.

Depuis mercredi, chaque vente du gin Supersonic donne 1$ à la cause, et un code QR apposé sur chaque bouteille permet aussi aux acheteurs de faire un don directement.

« La générosité et l'implication de tous sont de nouveau tellement appréciées. Cette situation hors du commun que nous vivons depuis presque un an affecte tout le monde et nous pensons à toutes ces personnes qui sont dans l’incertitude face à leurs traitements et à leur isolement. Nous nous devons de poursuivre tous ensemble cette « Course contre le cancer », mentionnent Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin.

Il sera aussi possible d'accéder à une liste de lecture de chansons, via un deuxième code QR sur la bouteille. Celle-ci a été créée par Jean Beauchesne, un ami des frères Dumoulin, qui est atteint d'un cancer de stade 4.

« C’est avec fierté et que je me joins à Dumoulin Compétition dans leur « Course contre le cancer ». Étant moi-même atteint par cette maladie, ce projet alliant la course automobile, ma passion pour la musique et le Gin m’aura permis de me rappeler de bons souvenirs de mes années en tant que DJ et disquaire. En espérant que cette association donnera un résultat gagnant pour la Fondation québécoise du cancer, » explique Jean Beauchesne.

L'édition limitée du gin a aussi été distillée sur la musique choisie par M. Beauchesne, une habitude pour l'entreprise située dans le secteur Sainte-Angèle.

« La Distillerie du Quai est fière d'appuyer la Fondation québécoise du cancer. Cette cause qui touche beaucoup de gens de près et de loin, nous tient à cœur. Nous tenons à faire notre part en les soutenant, et par le fait même, en supportant notre bon ami Jean Beauchesne dans son combat, » mentionne Jean-François Rheault, propriétaire de la Distillerie du Quai.

À gauche: Jean-François Rheault - À droite: Jean Beauchesne