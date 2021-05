Un homme porté disparu à Shawinigan

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Louis Bousquet, 29 ans, de Shawinigan.

Il aurait été vu pour la dernière fois le 25 mai dernier, vers 20 h 00, sur l’avenue Georges, à Shawinigan. Il se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. L'homme mesure 1, 80 m (5 pi 11 po), il pèse 89 kg (196 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bruns et porte une barbe courte. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail vert à manches longues et un pantalon noir. Il pourrait également porter des lunettes de vue à montures carrées de couleur foncée.

Toute personne qui apercevrait Louis Bousquet est priée de ne pas l’interpeller et de communiquer immédiatement avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.