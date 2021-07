Un jeune de 17 ans accusé de tentative de meurtre à Trois-Rivières

Un adolescent de 17 ans a officiellement été accusé de tentative de meurtre, à Trois-Rivières.

« Vers 1h50, deux hommes étaient aux coins des rues Saint-Georges et Champlain et se bagarraient. Durant cette altercation, un autre homme muni d’une arme à feu les a rejoints et a tiré sur la victime la blessant par balles. Les deux suspects ont fui les lieux à la course tandis que la victime est laissée sur place », raconte la porte-parole de la police de Trois-Rivières Carole Arbelot.