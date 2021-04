Un lien cyclable au pont Radisson à Trois-Rivières?

Les cyclistes pourront peut-être éventuellement traverser la rivière St-Maurice en passant sous le pont Radisson.

La Ville de Trois-Rivières et le Ministère des transports (MTQ) en ont discuté récemment et une étude de faisabilité sera menée.

« Il faut voir s'il y a quelque chose de possible dans le respect de la capacité de charge du pont Radisson, notamment de ses piles », explique le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Une évaluation des coûts et de l'échéancier sera ensuite réalisée, à partir de laquelle le conseil municipal décidera si le projet va de l'avant.

« Ça créerait un lien supplémentaire est-ouest pour traverser la rivière Saint-Maurice, en plus de prolonger la planification du développement durable. On est à l'étape de voir quelles sont nos options, et celle-là pourrait en être une intéressante », conclut M. Lamarche.