Un masque pour les casques de hockey conçu par un Trifluvien

Un tout nouveau masque conçu pour les casques de hockey vient d'être créé. Le Trifluvien Carl Forand a eu l'idée dans les derniers mois, alors que la pandémie l'avait mis au chômage.

Le Solidarity Sports Masks, qui possède trois épaisseurs de tissu, s'accroche par des velcros aux grillages et est compatible à tous les modèles de casque.

Le jeune entrepreneur de 28 ans a lui-même cousu les premiers exemplaires, même s'il n'avait jamais touché à une machine à coudre auparavant.

« Je me suis retrouvé, comme plusieurs québécois, au chômage. J'étais dans mon appartement et je tournais en rond. Je suis allé m'acheter une machine à coudre et j'ai essayé de coudre un masque, mais ce n'était vraiment pas beau. J'ai travaillé là-dessus jour et nuit. »