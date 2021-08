Un motocycliste perd la vie dans le parc national de la Mauricie

Un grave accident de la route s'est produit sur la route du Parc national de la Mauricie, dimanche.

Un octogénaire a perdu le contrôle de sa moto vers 15h45, pour ensuite percuter un arbre et terminer sa route dans le fossé.

L'homme a rapidement été transporté à l'hôpital, mais il a finalement succombé à ses blessures en soirée.

Des reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec ont expertisé les lieux une bonne partie de la soirée pour faire la lumière sur l'accident et comprendre les causes et circonstances exactes.

L'identité de la victime n'est pas encore connue.