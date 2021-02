Un nouveau Centre de services ambulatoires en construction à Shawinigan

Les citoyens de Shawinigan pourront compter sur un nouveau Centre de services ambulatoires. Le CIUSSS MCQ a confirmé la construction d'un nouvel édifice à compter de la semaine prochaine.

Situé dans le secteur Grand-Mère, le centre offrira une multitude de services de santé. Dès le début de l'hiver 2022, les patients auront accès à une clinique médicale, des soins infirmiers courants, de la physiothérapie, des services en maladies chroniques et en santé publique, des prélèvements et de l'imagerie médicale (radiographie).

« Le regroupement de ces services de santé dans cette nouvelle installation permettra d’améliorer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins et des services pour la population », souligne Mme Caroline Guertin, directrice adjointe des services ambulatoires de santé primaire et gestion des maladies chroniques au CIUSSS MCQ.