Un nouveau CPE ouvrira au Cégep de Shawinigan cet automne

Un nouveau CPE ouvrira l'automne prochain au Cégep de Shawinigan. Il pourra accueillir 16 enfants de 18 mois à 5 ans.

Le CPE Les Recrues du Cégep sera implanté à l’intérieur de l’établissement dans l’aile du programme Techniques d’éducation à l’enfance (TEE). Les places seront attribuées en priorité aux enfants des étudiants du cégep.

« Nous sommes très heureux d’annoncer que nous pourrons compter sur un centre de la petite enfance à l’intérieur même du Cégep dès l’automne prochain. L’implantation de ce CPE en milieu scolaire nous permettra d’offrir un service direct aux parents-étudiants du Cégep, en plus d’agir en tant que lieu d’apprentissages pratiques pour nos étudiantes et étudiants du programme Techniques d’éducation à l’enfance », a fait valoir le directeur général du Cégep de Shawinigan, Éric Milette.

En plus de répondre à un important besoin de places en garderies subventionnées dans la région, ce CPE permettra aussi aux futurs éducateurs et éducatrices à l'enfance d'accroitre leurs compétences et d'y obtenir des stages.

« Le dîner est un moment de vie riche en apprentissages pour les jeunes enfants en développement, mais également pour le développement des compétences de nos futurs éducateurs et éducatrices à l’enfance à travers l’observation et l’expérimentation d’animations. Le fait d’accueillir les mêmes enfants quotidiennement pendant l’année permet de travailler davantage certains aspects du développement », a expliqué Claude Voyer, chargée de projet du CPE Les Recrues du Cégep.

Pour l'instant, aucune place pour les poupons, soit les moins de 18 mois, n'est prévue puisque cela nécessiterait des investissements supplémentaires pour aménager l'endroit afin de répondre à leurs besoins. Cependant, le Cégep de Shawinigan n'exclut pas la possibilité d'ouvrir des places pour cette catégorie d'âge dans le futur.

Le projet va aussi créer 4 emplois à temps plein et un à temps partiel. La gestion du CPE sera assurée par un conseil d’administration indépendant puisqu’il s’agit d’une organisation à but non lucratif.