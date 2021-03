Un nouveau véloparc sera construit à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Les jeunes de la région auront bientôt un nouvel endroit où pratiquer certains sports à roues. Un véloparc sera construit à Notre-Dame-du-Mont-Carmel dans les prochains mois.

Le processus d'appel d'offres sera lancé prochainement pour une construction vers la fin de l'été, selon ce que souhaite la municipalité. L'objectif est d'ouvrir le parc au début de l'automne prochain.

Québec et Ottawa investissent environ 291 000 $ dans ce projet situé sur les terrains du centre municipal des loisirs de la municipalité. Le coût total est évalué à plus de 435 000 $.

Le site comprendra notamment un skatepark et un pumptrack (piste à rouleaux).

« Nous sommes très bien pourvus en infrastructure de loisirs, mais il faut parfois plus pour satisfaire les adolescents et les jeunes adultes. Ce projet de skatepark et de pumptrack me tenait à cœur parce qu’il offre à ces derniers ce qu’ils désirent, ce qu’il faut pour les maintenir actifs », souligne Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.