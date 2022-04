Un pavillon de 46M$ pour l'UQTR au centre-ville de Trois-Rivières

La construction de ce bâtiment de recherche sur les technologies vertes et durables doit commencer dès l’an prochain.

Quelques informations sur le projet avaient coulées dans les médias il y a un an, mais le gouvernement du Québec l’a officialisé jeudi avec l’octroi de 39M$ à l’UQTR via son programme de Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO). Ce centre de recherche de 3000 m2 verra le jour à l’intersection des rues Saint-Georges et Champlain, face du terminus de la STTR. Il sera voisin du centre agroalimentaire L’Ouvrage.

«Notre centre-ville va rayonner au point de vue de la recherche et va rayonner sous la thématique de la transition énergétique.» Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

«Ça va confirmer le nouveau visage du centre-ville de Trois-Rivières. On parle de technologies vertes.» Jean Boulet, ministre du Travail

Les recherches du nouveau pavillon porteront sur la transition énergétique. Le bâtiment sera lui-même autosuffisant côté énergie et sera conçu «selon un modèle de développement carboneutre», affirme le gouvernement.

«Les solutions innovantes qui émaneront du nouveau pavillon en matière de mobilité électrique, de transport intelligent, de culture en serre et de réduction du carbone seront des atouts majeurs pour les édifices publics, les campus écoresponsables, ou encore les entreprises qui aspirent à une production carboneutre et à la mise au point de technologies propres.» Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Les instigateurs du projet prévoient que ce pavillon créera une trentaine d’emplois scientifiques et demandera la participation d’une cinquantaine d’étudiants.

Avec la participation d'Olivier Caron, Noovo le Fil