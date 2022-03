Un sondage sur la fermeture de piscines à Trois-Rivières

La conseillère du district de la Madeleine, Sabrina Roy, a partagé un questionnaire en ligne pour connaitre l’avis des citoyens sur la proposition de fermer 5 piscines extérieures de Trois-Rivières. Ce sondage s’adresse particulièrement aux résidants du secteur Cap-de-la-Madeleine.

La semaine dernière, l’idée de fermer la moitié des piscines de la ville a donné lieu à de bonnes discussions entre les élus municipaux. Au final, les conseillers ont décidé de repousser le vote. Les piscines en question sont celles des parcs des Chenaux, Jean-Perron, Anjou, Lemire et des Ormeaux. Trois d’entre elles seraient fermées dès cet été et les deux autres l’an prochain. Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, était de ceux qui souhaitaient avoir plus d'explications de la part du comité qui recommande ces fermetures.

« J’ai dit au conseil que je me questionnais et que j’étais contre. On est vite pour aller à coups de millions pour supporter l’événementiel et le tourisme sportif, mais quand c’est une question de services aux citoyens (au même titre que le pavage, le déneigement, l’entretien désuet de nos parcs et tous les services à la population directe, parce que les piscines sont un service à la population directe), je pense ça a besoin d’un questionnement. Si effectivement, la piscine Sainte-Barnadette, alias Jean Perron, n’est plus utile, il y a peut-être une réflexion à faire. Moi, j’attends la présentation des fonctionnaires avec des données pour voir vraiment. Pour le moment, je ne suis pas en faveur. » François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac

Sabrina Roy a déposé le questionnaire sur sa page Facebook ce week-end. Elle y demande qui fréquente les piscines et quelles améliorations suggèrent les usagers. Elle demande également à ceux qui ne s'y baignent pas d'en donner les raisons, à savoir si c’est dû à l’état des lieux. La conseillère questionne aussi l’intérêt des gens pour les jeux d'eau.