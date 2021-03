Un spectacle virtuel du FestiVoix à l'aéroport de Trois-Rivières

Le FestiVoix récidive avec son projet de spectacle virtuel éphémère, alors qu'il présentera un spectacle tourné à l'aéroport de Trois-Rivières dans les prochaines semaines.

Le groupe Bleu Jeans Bleu et le chanteur Damien Robitaille performeront aux abords d'avions construits dans les hangars de l'entreprise AAR. L'événement intitulé « Cloué au sol » sera disponible du 19 au 28 mars.

« Ça prenait des artistes assez fous avec un univers coloré pour adhérer à notre projet. On leur a dit de venir s'amuser avec le décor et ils ont tout de suite accepter », raconte Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix.

Ce décor sera d'ailleurs composé d'aéronefs dans le but de dédramatiser la situation actuelle, dans laquelle les voyages de plaisances sont non-recommandés.

« On a tous envie d'évasion et de voyages. On a décidé de tourner en dérision cette contrainte et de proposer le voyage musical Cloué au sol », poursuit M. Grégoire.