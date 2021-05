Un trifluvien de 14 ans, plus jeune vacciné au Canada

Un adolescent de 14 ans de Trois-Rivières serait devenu dans les derniers jours le plus jeune canadien vacciné contre la Covid.

Steven Bilodeau, qui vit avec des troubles obsessionnels compulsifs en raison de problèmes d'anxiété, a demandé un billet à son médecin, ce qu'il a obtenu. Dans une publication Facebook, l'adolescent témoigne que le vaccin lui permet de revivre graduellement sans crainte vis-à-vis la maladie. Il se dit très reconnaissant d'avoir pu obtenir ce privilège. Steven Bilodeau dit vivre avec beaucoup d'anxiété depuis le début de la pandémie. Il pourra maintenant affronter les examens de fin d'année avec un stress en moins.

Actuellement, il faut avoir 16 ans ou plus et souffrir d'une maladie chronique pour obtenir un rendez-vous via le portail clic santé.

Par ailleurs, la prise de rendez-vous pour obtenir un vaccin est maintenant accessible au groupe d'âge 30-34. En Mauricie Centre-du-Québec, c'est plus de 42% de la population qui a reçu au moins une dose.