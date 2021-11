Une centaine de nouveaux logements à venir à Saint-Léonard-d'Aston

Un nouveau projet immobilier de 25 M$ verra bientôt le jour à Saint-Léonard-d'Aston au Centre-du-Québec. La municipalité a confirmé la venue d'une centaine de nouveaux logements dans les prochaines années.

Dès l'été 2022, deux immeubles de six appartements chacun ouvriront leurs portes sur le territoire de la municipalité. Il s'agira de la première phase du projet LE ZÉA - Espace collectif.

À terme, selon le promoteur Gestion Fauvel, 12 immeubles comptants de six à huit logements seront construits, pour un total de 96 unités.

« Nous sommes heureux du dénouement de ce projet qui a beaucoup évolué avec le temps. La municipalité recherchait un promoteur pour revitaliser l'ancien site de la Commonwealth Plywood et répondre à un besoin de logements sur son territoire », indique Dominic Mercier, ingénieur et vice-président développement résidentiel et environnement chez Gestion Fauvel.