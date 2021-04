Une chienne battue, retrouvée morte dans un fossé à St-Élie-de-Caxton

Une employée du Ministère des transports a retrouvé sans vie, samedi dernier, une chienne Husky qui avait visiblement été battue, dans un fossé du chemin Héroux à St-Élie-de-Caxton.

Elle a tôt fait de contacter l'équipe du P'tit Ranch de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en charge de récupérer les animaux perdus dans le secteur. La chienne, qui avait les deux pattes arrières attachées, a été recueillie pour ensuite être remise à un vétérinaire pour être incinérée.

Une plainte a été signalée à la Sûreté du Qc mais les chances de retrouver le ou les coupables sont minces. L'animal n'avait pas de collier ni de micro-puce et aucune disparition n'a non plus été signalée. Si jamais vous détenez de l'information sur ce cas potentiel de cruauté animale, on vous invite à appeler au 310-4141 ou à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Il importe de rappeler qu'une personne reconnue coupable de cruauté animale, selon le Code criminel, s'expose à une peine maximale de 5 ans de pénitencier.