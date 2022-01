Une martre d’Amérique attaque les randonneurs au Parc national de la Mauricie

Une martre d’Amérique entraine la fermeture de deux sentiers Parc national de la Mauricie.

Il s'agit d'un mammifère qui mesure habituellement 50 à 60 centimètres et qui se nourrit normalement de viande. Il a toutefois attaqué des randonneurs plus tôt cette semaine. La direction du parc croit qu’il a été nourrit et qu’il cherche à nouveau à manger. Il saute sur les passants pour atteindre leurs sacs à dos. Un visiteur a été mordu, ce qui a mené à la fermeture de sentiers pour éviter d’autres morsures.

« On est rendu à un point où cet animal-là est tellement habitué à l’homme, qu’il n’a plus de craintes du tout présentement de l’homme… Au point de s’approcher des gens, de grimper sur les gens, grimper sur les sacs pour essayer de voler de la nourriture. On a quand même eu un cas de morsure sur un visiteur. C’est une morsure légère, mais on est rendu avec un animal qui a un comportement très effronté et agressif face aux visiteurs. Pour la sécurité des gens, on a fermé les sentiers le lendemain de l’incident. » Marc-André Valiquette, écologiste au Parc national de la Mauricie

Les employés du Parc naitonal de la Mauricie vont tenter de capturer la martre pour la relocaliser. Si ce n'est pas possible, un piège mortel pourrait être utilisé.

Avec la collaboration d'Amélie St-Yves de Noovo info.