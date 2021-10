Une nouvelle patinoire au Cap-de-la-Madeleine ?

Depuis la démolition de l'aréna Jean-Guy Talbot dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, de nombreux citoyens demandent à ce qu'une nouvelle glace soit construite. Trois conseillers municipaux sortants de ce secteur souhaitent répondre positivement à cette requête.

Pierre-Luc Fortin (District des Estacades), déjà réélu par acclamation, ainsi que Luc Tremblay (District Châteaudun) et Sabrina Roy (district de la Madeleine), qui se représentent, ont annoncé jeudi vouloir faire de l'ancien emplacement de l'aréna Jean-Guy Talbot un pôle sportif majeur à Trois-Rivières.

« Il y a déjà des équipements assez remarquables. On a le CSAD, les surfaces de dekhockey en très grand nombre, un terrain synthétique, des terrains de baseball. Il y a des projets qui s'en viennent, mais il faut bien les placer par rapport aux autres », soutient Pierre-Luc Fortin.

Le groupe est clair, une nouvelle patinoire doit voir le jour à cet endroit. Sans s'avancer sur les coûts liés au projet ni à son emplacement exact, ils estiment que les citoyens de l'est de la ville ont le droit d'avoir accès à une telle infrastructure.

« Il y a un manque flagrant de patinoire à l'est de la rivière. On ne veut pas ramener un aréna de 1000 places, mais ça prend une glace de proximité où les jeunes pourront jouer au hockey sans avoir à faire 5 ou 6 kilomètres de route », avance Luc Tremblay.

Noovo Info / De gauche à droite: Luc Tremblay, conseiller sortant du district de Châteaudun - Sabrina Roy, conseillère sortante du district de la Madeleine - Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal du district des Estacades

M. Tremblay ajoute qu'en raison de la progression du hockey féminin à Trois-Rivières, les heures de glaces disponibles ne répondent pas à la demande.

Rappelons que la Ville avait déjà avancé vouloir remplacer l'aréna Jean-Guy Talbot par un complexe multidisciplinaire, sans patinoire. Les détails entourant ce centre ne sont toujours pas connus.

Les trois conseillers souhaitent également faciliter l'accès au parc Martin-Bergeron grâce à l'implantation d'un parc linéaire qui le reliera au secteur du Bas-du-Cap.

« Il y aurait moyen de faire un lien entre le bas et le haut du Cap en passant par le parc et le garage municipal de la rue de Grandmont pour que les gens puissent aussi avoir accès à l'Académie des Estacades et au CSAD », conclut M. Fortin.