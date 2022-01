Une pétition contre le projet de porcheries à St-Adelphe en Mauricie

Une pétition circule actuellement pour freiner la construction de trois porcheries à St-Adelphe dans le comté de Mékinac.

Les citoyens sont inquiets parce que le projet de porcheries ne passera pas par des audiences du BAPE. Les audiences sont un processus automatique pour un projet de 12 000 porcs et plus, mais dans ce cas-ci, le promotteur a décidé de scinder son projet pour construire trois bâtiments qui frôle les 4000 bêtes chacune. Les opposants en colère ont déjà interpellé le ministre de l'Environnement, Benoît Charette et les élus municipaux, sans résultats concrets jusqu'ici.

La pétition est en ligne dans la section Exprimez-vous du site du gouvernement du Qc. Au moment de publier ce texte, 800 personnes avaient déjà signé la requête.