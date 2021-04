Une plus grande présence policière ce week-end dans la région

Sans trop de surprise, il y aura plus de policiers sur les routes de la Mauricie pour le long congé de Pâques.

La Sûreté du Québec va intensifier sa présence du 2 au 5 avril, principalement sur les autoroutes. Les opérations viseront particulièrement la vitesse, le cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la conduite avec les facultés affaiblies.

La SQ se chargera aussi que les mesures sanitaires en vigueur en zone orange soient respectées en Mauricie, notamment dans les établissements publics, mais aussi les résidences privées au besoin.

De son côté, la police de Trois-Rivières déploiera aussi plus d'effectifs sur le territoire. Les patrouilleurs s'intéresseront entre autres au respect du couvre-feu entre 21h30 et 5h et aux rassemblements illégaux dans les résidences privées.

Les policiers mèneront aussi des interventions ciblées dans les commerces et les restaurants pour s'assurer du respect des mesures sanitaires.