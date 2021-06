Une rentrée scolaire presque « normale » prévue à l'automne

Le gouvernement du Québec se prépare à une rentrée presque « normale » dans les écoles de la province cet automne. Cette annonce a évidemment été très bien accueillie en Mauricie.

Si tout se déroule comme prévu, les élèves débuteront la prochaine année scolaire sans avoir à respecter de bulles-classes, ni avoir à porter le masque en classe. Ces assouplissements tiendront si 75 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Au centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, on est maintenant en mesure d'anticiper une rentrée agréable pour les élèves.

La santé publique réévaluera aussi la possibilité de tenir des bals de finissants cette année, alors qu'il y a quelques jours, ce scénario était impossible à envisager. Il n'est pas exclu que cet événement attendu par les élèves de la 5e secondaire puisse se tenir plus tard cet été. Cependant, le temps commence à presser selon Luc Galvani.

« On a hâte de le savoir, et le plus rapidement possible. Il faut comprendre que lorsque l'année est terminée, les élèves se préparent déjà pour le collégial, donc si on pense organiser des bals au mois d'août, je pense que c'est irréaliste. »