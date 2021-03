Une saison de baseball gratuite pour des jeunes défavorisés

Des jeunes défavorisés de la région pourront jouer au baseball gratuitement cet été dans la région.

L'Académie des Aigles de Trois-Rivières permettra à 25 jeunes de 8 à 16 ans de s'inscrire à ce sport en payant les coûts d'admission à leur association locale.

Grâce au programme Jeunes Issus de Milieux Défavorisés, l'Académie va aussi accompagner les joueurs en leur enseignant les bases du sport et s'assurer qu'ils aient le matériel requis.

« La mission de l'Académie est de favoriser un environnement d'apprentissage stimulant, motivant et sécuritaire afin de permettre aux jeunes de s'épanouir, de se dépasser et surtout de développer leur confiance en eux. Nous croyons que le sport favorise non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et le développement social des jeunes », affirme Maxime Munger-Lapointe, administrateur à l’Académie les Aigles