Une saison de pêche aux petits poissons des chenaux en dents de scie à Sainte-Anne-de-la-Pérade

La pêche aux petits poissons des chenaux va prendre fin en fin de semaine prochaine.

Même si le froid était au rendez-vous en janvier et février, les mesures sanitaires très strictes du début de saison ne permettront pas aux pourvoyeurs d'atteindre la rentabilité cette année. La saison avait commencé avec une seule bulle permise par cabane et le couvre-feu a forcé l'annulation des réservations en soirée. Les assouplissements permettent tout de même de terminer la saison sur une bonne note.

« Comme saison, ça été des hauts et des bas. Ce qui nous a fait mal, c'est l'annonce du 30 décembre où il a fallu retomber à une bulle familiale. On a eu pas mal de cancellations à ce moment-là. Pour les pourvoyeurs, ça été une bonne saison, mais on remet ça à l'an prochain pour la rentabilité... En espérant que dame Covid nous laisse tranquille et qu'on puisse vraiment ouvrir la machine pour la capacité des chalets de pêche. » Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne

L'an dernier, en plus des mesures sanitaires, le temps n'avait pas été favorable. Plus de 80mm de pluie était tombé en Mauricie le jour de Noël, soit la veille de l'ouverture de la pêche. La saison avait été retardée d'un mois et uniquement une dizaine de pourvoyeurs avaient installé des cabanes sur la rivière Sainte-Anne. Cette année, quelques 400 petits chalets sont disponibles.

« Point de vue météo, ça été vraiment exceptionnel. Nous, le froid, on aime ça à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On a 36 pouces de glace présentement. Ça été une saison exceptionnelle pour dame nature. Écoutez, le poisson repart vers la fin février et le début de mars. Le village de pêche va se démonter à partir de cette période-là. » Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne

La pêche prendra fin officiellement le 20 février. Les pourvoyeurs fêteront les 85 ans de la pêche sur la rivière Sainte-Anne lors de la prochaine saison.