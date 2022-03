Une trentaine d’éclosions de COVID dans la région

Il y a actuellement seize éclosions dans les établissements publics de santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec, dont plusieurs dans des départements des hôpitaux de Trois-Rivières et Shawinigan. Le CIUSSS-MCQ rapporte aussi treize éclosions dans les résidences privées pour personnes âgées, les résidences privées de ressources intermédiaires et les CHSLD privés. Le CHSLD Vigi Les Chutes à Shawinigan est du lot. On y dénombre une trentaine de cas actifs dans cet établissement d’une soixantaine de lits. La région compte également 26 hospitalisations liées à la COVID-19.

Vers une 6e vague?

La Santé publique du Québec aurait demandé aux hôpitaux de se préparer à affronter une 6e vague de COVID-19. Le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, va faire le point sur la situation à 14h.