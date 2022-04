Une Trifluvienne pourrait être sauvée par un donneur de rein trouvé grâce à Internet

Judith Bélair-Kyle, une jeune femme atteinte de la polykystique rénale s’est tournée vers les réseaux sociaux pour trouver un donneur de rein.

La jeune femme de 36 ans était prête à fonder une famille lorsqu’elle a été diagnostiquée de polykystique rénale. Il s’agit d’une maladie héréditaire où des kystes se forment au niveau des reins causant un gonflement et éventuellement des déchirures. Dans le cas de Judith, il ne lui reste que 13% de ses fonctions rénales. Elle doit vivre quotidiennement avec de la fatigue, des nausées et un brouillard cérébral, qui l’empêchent de fonctionner normalement. Judith est sur la liste d’attente depuis déjà 6 mois et prévoit d’attendre encore 4 ans avant d’avoir un don d’organe.

« J’ai 36 ans et je n’ai pas encore d’enfant. On était prêt à fonder notre famille quand on a appris que j’étais malade. Plus rapidement que j’ai une greffe, plus rapidement je pourrai recommencer ma vie et fonder une famille. »

Elle explique que son état s’est stabilisé à 13% de fonction rénale. Dans les années précédentes, elle perdait 7% chaque année. Grâce à ça, elle ne fait pas de dialyse qui est un traitement d’épuration du sang. C’est pour cette raison que Judith reste au bas de la liste.

Le pouvoir des réseaux sociaux

Elle a eu l’idée de se tourner vers les réseaux sociaux pour trouver un donneur vivant. C’est par sa page Facebook « Un rein pour Judith Bélair-Kyle » qu’elle essaye de trouver la personne qui sera compatible. Elle souhaiterait également que le Québec prenne exemple sur la Nouvelle-Écosse en instaurant le consentement présumé au don d’organe. C’est plutôt ceux qui ne souhaitent pas donner leurs organes qui devraient signaler leur refus. Une pétition est déjà déposée à l’Assemblée nationale pour instaurer cette loi.

« Oui il faut signer notre carte d’assurance maladie, mais il faut aussi en parler à notre famille. Dans 26% des cas, les proches refusent de donner les organes ne sachant pas ce que la personne voulait. »

En cette Semaine nationale de sensibilisation au don d’organe, Judith souhaitait faire passer son message. Elle affirme avoir déjà une très grande réponse du public. Plusieurs personnes auraient communiqué avec elle pour offrir leur soutien ou démontrer leur intérêt.

« J’ai déjà des personnes qui pensent à devenir un donneur. Ça pour moi, ça change ma vie. »

Un texte d'Alice Trahan