Vaccination : deux nouvelles cliniques en Mauricie

Deux nouvelles cliniques de vaccination populationnelle s'ouvrent en Mauricie.

Les personnes de 65 ans et plus peuvent maintenant se rendre à Nicolet et Louiseville pour obtenir leur vaccin contre la COVID-19.

La clinique de St-Tite a aussi ouvert ses portes aujourd'hui (jeudi).

Selon le CIUSSS MCQ, plus de 81 500 personnes ont déjà réservé leur première dose de vaccin en Mauricie et au Centre-du-Québec. Ce nombre correspond à un taux de 98 % des plages horaires comblées.

Pour Nicolet, le taux est de 94 % pour un total de 6 243 personnes ayant leur rendez-vous pour la première dose. Du côté de Louiseville, ce taux est de 99 %, ce qui représente 6 061 personnes.

Le CIUSSS MCQ rappelle que d'autres plages horaires seront ajoutées au fur et à mesure que les arrivages de doses seront confirmés.

Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle