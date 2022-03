Vandalisme au stade des Aigles

Une dizaine de jeunes de l'école secondaire Les Pionniers s'est fait prendre ce midi au Stade Quillorama, qui a été lourdement vandalisé au cours des derniers jours.

Selon nos informations, ils sont entrés dans l'établissement lorsque du personnel s'affairait justement à constater les dégâts.



La police a confirmé avoir été appelée, mais précise que rien ne confirme que les jeunes étaient sur place pour faire du grabuge, ou encore qu'ils sont liés au vandalisme initial. Il n'est pas question d'accusations dans le dossier, mais les adolescents ont été avisés de ne plus fréquenter les lieux.

Le directeur général des Aigles de Trois-Rivières Simon Laliberté confirme qu'une plainte a été déposée aux policiers dans ce dossier.

Le bâtiment ne possède pas de système d'alarme, ni caméras de surveillance. M. Laliberté a affirmé qu’il est trop tôt pour se prononcer au niveau de la sécurité à mettre en place, mais l'organisation souhaite regarder des pistes de solutions avec la Ville.

« C'est un stade municipal, nous de notre côté faut regarder avec la ville, ça va être quoi les prochaines étapes au niveau de la sécurité à savoir est-ce qu'on laisse ça comme c’était où on renforce ça. De notre côté aux aigles en dix ans, depuis qu'on existe, on n’a jamais eu de problème à ce niveau-là, donc oui effectivement, c'est une bonne question à se poser de voir ou non si on renforce la sécurité du stade […] Quand des choses comme ça arrivent, c’est des lourdes pertes. À regarder est-ce que nous dans nos installations d'équipe ont mets des caméras. C'est certain que lorsqu'il y a des événements comme ça arrive ça nous force à réfléchir et à voir vers où on va s'en aller.»

Simon Laliberté, directeur général des Aigles de Trois-Rivières