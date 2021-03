Véhicules récréatifs électriques: Taiga Motors construira une usine à Shawinigan

L'entreprise québécoise Taiga Motors construira la première usine de véhicules récréatifs électriques à Shawinigan. La première pelletée de terre est prévue en 2021 et l'ouverture, en 2022.

Le bâtiment de 200 000 pieds carrés s'inscrit dans un projet d'investissements totaux de 185 M$. La compagnie espère déjà agrandir l'usine à 340 000 pieds carrés lors d'une deuxième phase. Bien que l'emplacement ne soit pas encore dévoilé, les dirigeants ont une bonne idée du site qui sera choisi.

L'objectif de Taiga Motors, qui entrera à la bourse de Toronto à la mi-avril, est d'embaucher une centaine de personnes d'ici 2025 et fabriquer environ 80 000 unités annuellement. Il s'agira de motoneiges, motomarines et côte à côte entièrement électriques.

Bell Média

Les trois entrepreneurs à la tête de l'entreprise ont d'abord élaboré la motoneige électrique au centre entrepreneurial de Shawinigan pendant quatre ans, avant d'aller s'installer à Montréal dans un centre de recherches et développement. Ces installations vont demeurer, mais la fabrication des bolides se fera à Shawinigan.

« Quand on a imaginé le centre entrepreneurial en 2009, on se disait que viendraient probablement des entrepreneurs qui développeraient un projet qui pourrait faire le tour du Québec, du Canada et même du monde. C'est exactement ce qui arrive avec Taiga Motors », se réjouit Michel Angers, maire de Shawinigan.

La motoneige conçue par Taiga Motors offre 140 kilomètres d'autonomie et peut atteindre 100 km/h en moins de trois secondes. Pour s'assurer que les acheteurs puissent profiter au maximum du véhicule, l'entreprise est à travailler un réseau de bornes de recharges qui se déploierait sur le territoire québécois et ontarien.

« Il y en a beaucoup qui font moins de 140 kilomètres par jour, comme les centres de ski ou ceux qui circulent autour de leur chalet. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, on va commencer à faire un réseau de bornes de recharge pour faire des distances de 500 kilomètres ou plus. Tu t'arrêtes 20 minutes pour une recharge à 80%, tu en profites pour manger et tu es prêt pour un autre 140 kilomètres », soutient M. Bruneau.