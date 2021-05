Vers blancs: plusieurs parcs de Trois-Rivières traités en mai

La Ville de Trois-Rivières s'attaquera une fois de plus aux verts blancs d'ici la fin du mois.

De nombreux parcs et terrains sportifs seront traités dans tous les secteurs de la ville. Lors de l'épandage de l’insecticide Acelepryn, de la signalisation sera installée interdisant temporairement l'accès aux parcs.

Fin de semaine des 21-22-23 mai

Les terrains suivants seront traités :

• Les parcs Des Ormeaux, Martin-Bergeron, Lionel-Rheault, Jean-Perron, du Père-Breton et Rochefort dans le secteur Cap-de-la-Madeleine ;

• Les parcs des Prairies et Roger-Guilbault dans le secteur de Sainte-Marthe ;

• Les parcs Masse et de la Terre-des-Loisirs dans le secteur de Saint-Louis-de-France.

Fin de semaine des 28-29-30 mai

Les terrains suivants seront traités :

• Le parc des Seigneurs dans le secteur de Pointe-du-Lac ;

• Les parcs Rosemont et Laviolette dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest ;

• Les parcs Isabeau, Pie-XII, Lambert, Sainte-Marguerite, Albert-Gaucher, Roland-Leclerc et Saint-Jean-de-Brébeuf dans le secteur de Trois-Rivières.

V3R / Le parc Laviolette sera visé par le traitement