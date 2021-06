Vers un bannissement des sacs de plastique à Trois-Rivières ?

Une grande majorité de la population trifluvienne serait en accord avec le bannissement des sacs de plastique à usage unique sur le territoire.



78 % de la population accepterait ce changement selon un sondage mené le mois dernier par la Ville auprès de 787 citoyens.



La majorité utilise aussi déjà des sacs réutilisables pour les emplettes, à l’épicerie ainsi que chez d’autres commerces.



72 % des répondants se disent également prêts à payer une redevance de 0,10 $ ou plus pour utiliser des sacs de papier.



Une consultation a aussi été menée auprès de 89 entreprises et commerces de Trois-Rivières.



Une majorité donne son accord à l’adoption d’un règlement prônant l'abolition des sacs de plastique sur le territoire, mais la moitié est réfractaire à l’idée de facturer une redevance pour l’utilisation des sacs de papier.



Le conseil municipal continue d'étudier la question et a donné son accord à poursuivre les efforts de consultation dans les prochains mois.