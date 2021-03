VIDÉO: Un hommage aux travailleur(se)s trifluviens

Les travailleurs et travailleuses qui oeuvrent sans relâche depuis plusieurs mois sont à l'honneur dans une récente vidéo produite par deux Trifluviens. Celle-ci est intitulée « Tous debout ».

Jimmy Corbin et Patrick Gosselin ont dévoilé ce lundi les images de leur projet réalisé dans les dernières semaines. L'idée est née d’une volonté de faire leur part, à travers le contexte actuel difficile.

L'objectif de la capsule est de reconnaitre le travail des entreprises, des entrepreneurs, des professionnels de la santé et des premiers répondants de la ville de Trois-Rivières.

Depuis quelques mois, M. Corbin et M. Gosselin ont approché les différents intervenants, ont coordonné et tourné les images en plus d'en effectuer le montage.