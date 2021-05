VIDÉO: Visite guidée du nouveau Colisée de Trois-Rivières

Les premières images de l'intérieur du nouveau Colisée de Trois-Rivières ont été dévoilées par la Ville, mardi. Une vidéo publiée sur Facebook, que vous pouvez visionner au bas de cet article, nous amène avec les futurs occupants de l'amphithéâtre lors d'une visite guidée.

Les représentants de l'association de hockey mineur du Cap-de-la-Madeleine, du club de ringuette de Trois-Rivières et du club de patinage artistique Cendrillon ont été invités à visiter les lieux en premier. Ils ont ainsi pu observer de quoi aura l'air leur nouvel environnement.

« Ça a été bien pensé à la base, avec plusieurs salles multifonctionnelles. On se sent comme dans un mini Centre Bell, le tableau géant est incroyable, la bande lumineuse autour de la patinoire aussi. Pour les spectateurs, ça va être parfait, il n'y a pas de poutrelles », a indiqué Danny Scarpino de l'association de hockey mineur du Cap-de-la-Madeleine.

Capture d'écran / Facebook

La réaction a été la même pour les deux autres organisations sportives qui se sont réjouies de la qualité des installations.

« On avait hâte de voir l'intérieur, de voir à quoi ça allait ressembler. On jouera sur la petite glace, mais on n'a vraiment pas l'impression d'être sur une petite glace », a souligné Marie-Pier Bouchard du club de ringuette.