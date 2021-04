Violence conjugale: une enquêteuse dédiée aux dossiers à la police de Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières veut en faire plus pour contrer la violence conjugale. Plusieurs actions ont été mises en place dans les dernières années, comme l'affectation à temps plein d'une sergente-détective à ce genre de dossier.

Entre 2019 et 2020, ce type de délit a connu une hausse de 17,3 % à Trois-Rivières. Dans le but d'assurer des interventions rigoureuses et adaptées en matière de violence conjugale, la police trifluvienne a développé un plan d'actualisation des connaissances et des outils mis à la disposition des policiers.

Par exemple, une mise à jour et une diffusion à l’interne du protocole d’intervention pour le traitement et le suivi des appels en matière de violence conjugale ont été effectués.

Également, une intervenante du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Mauricie (CAVAC) est présente à temps plein à l’intérieur même des locaux du Service de police, favorisant ainsi un accès direct et plus rapide aux services offerts par le CAVAC pour les personnes victimes et leurs proches. Celle-ci travaille avec les policiers depuis maintenant 3 ans.

« Son rôle est de prendre en main chaque dossier et contacter les victimes, afin de les diriger vers les centres d'hébergement et leur donner de l'information qui pourrait les aider, soit après une plainte ou lorsqu'elle hésite à le faire », explique Luc Mongrain, porte-parole de la police de Trois-Rivières.

La police trifluvienne travaille aussi sur un plan de sensibilisation pour les jeunes de la 4e secondaire.

« On pense qu'en faisant de la prévention au niveau des jeunes, ça peut contribuer à éviter la tolérance ou l'acceptation de ce genre de délit », ajoute M. Mongrain.

La police de Trois-Rivières lance aussi un appel à la vigilance citoyenne.