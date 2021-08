Vitesse sur la Saint-Maurice: le candidat libéral de Trois-Rivières veut régler le dossier

Le dossier de la vitesse des bateaux sur la rivière Saint-Maurice fait son entrée dans les enjeux aux élections fédérales. Le candidat libéral promet d'aider la Ville de Trois-Rivières à cet effet.

Martin Francoeur a confirmé mardi qu'il s'engage à accompagner la Ville dans ses démarches auprès de Transports Canada pour instaurer une limite de vitesse sur la rivière.

Le candidat du Parti libéral admet que la cohabitation entre les plaisanciers, les utilisateurs d’embarcations motorisées et les riverains est un problème. Selon lui, les nombreuses mesures de mitigation mises en place au fil des ans n'ont pas eu d'impact durable. M. Francoeur soutient qu'il est temps de passer à la prochaine étape et de rendre la rivière plus sécuritaire.

« La rivière Saint-Maurice est un joyau de la Mauricie qui devrait être accessible à tous, en tout temps. Je veux que toutes les Trifluviennes, tous les Trifluviens, incluant les familles avec de jeunes enfants, puissent profiter de leur rivière en toute sécurité », a notamment commenté M. Francoeur.

Avec la collaboration d'Olivier Caron, journaliste, Noovo Info Mauricie