Vive nos dvas: le nouveau spectacle du Cirque du Soleil

Le cirque du soleil a dévoilé les trois chanteuses qui feront partie du spectacle à déploiement Vive nos divas cette été à l’amphithéâtre Cogéco de Trois-Rivières.

Marie-Christine Depestre, Heidi Jutras et de Francesca Como rendront hommage aux grandes voix féminine de la chanson québécoise sur la trame sonore de 90 années de succès musicale. La mise en scène et la chorégraphie des 20 représentations de l’été quant à elle sera assuré par la chorégraphe de talent Lydia Bouchard. Des acrobates et danseurs accompagneront les chanteuses sur scène tout au long des 20 représentations afin d’offrir des tableaux et ambiances parfois ludique, rythmé et audacieux du paysage de la chanson féminine au Québec. Les deux premiers extraits musicaux du spectacle musicale ont été dévoilé, il s’agit des succès J’irai où tu iras et le début d’un temps nouveau. C’est le directeur musicale Jean-Phi Goncalves qui a mandat de faire les arrangements de la portion musicale. Il sera possible d’assister aux différentes représentations de Vive nos divas soulignant le talent de nos grandes chanteuses québécoise du 20 juillet au 20 Août, à L’amphithéâtre Cogéco.

Un texte de Francis Gallant