Vol à Shawinigan: des suspects à identifier

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier des suspects qui se sont introduits dans un commerce de Shawinigan pour y commettre un vol le 28 juillet dernier.

Vers 1h30 du matin, les malfaiteurs, deux hommes et une femme, sont entrés dans un restaurant de la rue des Floralies et ont dérobé, entre autres, un terminal de point de vente de marque Clover, de nombreux sacs de pommes de terre et des caisses de boissons gazeuses.

L’un d’entre eux a été identifié. Les enquêteurs demandent la participation du public pour identifier les deux autres suspects.

DESCRIPTION DES SUSPECTS :

Suspect 1 : Un homme, blanc, mesurant environ 1,65 m (5 pi 4), poids proportionnel, portant un manteau de marque North Face, muni d’un capuchon avec une palette et avec un logo North Face réfléchissant à l’avant, côté gauche et à l’arrière côté droit.

Suspect 2 : Une femme, blanche, mesurant environ 1,52 m (5 pi), mince, cheveux foncés allant au bas des épaules, portant une veste à capuchon pâle à fermeture éclair avec logo en cercle à l’avant.

Toute information pouvant permettre de retracer ces individus peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.