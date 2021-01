Vol au Centre-du-Québec: des suspects à identifier

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier deux suspects relativement à une tentative de vol commis dans un commerce de Sainte-Marie-de-Blandford le 27 octobre dernier.

Vers 18h45, deux individus cagoulés se sont présentés dans un dépanneur situé sur la route des Blés-d’Or dans la petite municipalité située au nord de Victoriaville.

L’un d’eux a exigé le contenu du tiroir-caisse sous la menace d’une arme blanche. Cepandant, dérangé par l’arrivé d’un client, ils ont pris la fuite rapidement, sans ne rien avoir volé.

Ils seraient partis à bord d’une voiture quatre portes de couleur blanche ou grise.

Description des suspects

Taille : 1,78 m (5 pi 10 po)

Âge : début vingtaine

Un des suspects portait un coton ouaté noir avec l’inscription « Guns N’Roses » et portait un passe-montagne à carreaux rouge et noire. Le second portait un coton ouaté noir avec l’inscription « Ecko »

Ces mêmes individus pourraient être reliés à un événement similaire commis le 25 octobre dernier dans un dépanneur situé à Disraeli.

Toute information permettant de les identifier peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.