Vol chez Laferté Bicycles: un homme de 45 ans arrêté

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation d’un homme de 45 ans, Philippe Girard, pour un vol survenu dans un commerce, plus tôt cette semaine. Il fait face à de nombreux chefs d'accusations.

Mercredi matin, vers 6h30, l'alarme de sécurité dumagasin Laferté bicycles, situé sur la rue Laviolette, a été déclanché puis transférée aux patrouilleurs qui se sont dirigés sur place. Une fois sur les lieux, ils ont constaté que la porte d'entrée avait été fracassée. Selon le responsable du commerce, deux vélos d'une valeur de 9000 $ chacun avaient disparus. Également, certains outils servant à commettre un vol ont été retrouvés sur place.

« Un ratissage du périmètre a permis de retrouver 2 boîtes abandonnées qui contenaient les vélos volés précédemment. L’assistance du technicien en identité judiciaire de la DPTR a permis de procéder à l’analyse de la scène et relever certains éléments d’enquêtes », raconte le porte-parole de la police de Trois-Rivières Luc Mongrain.

Les enquêteurs ont également vérifier les caméras de surveillance et reçu certaines informations qui ont permis d'identifier le suspect. Ce dernier a été arrêté dans son logement de la rue Richard, à un coin de rue du commerce.

Philippe Girard, connu des milieux policiers, a comparu jeudi après-midi par visio-conférence au palais de justice de Trois-Rivières. Il a été accusé de vol de plus de 5000 $, d'introduction par effraction et de possession d'outils de cambriolage. Des accusations de possession de métamphétamines et de voies de fait dans un autre dossier se sont aussi ajoutées.

L'homme demeure détenu en attendant son enquête sur remise en liberté, prévue le 11 février.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne, voulant partager des renseignements de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-691-2929 touche 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.