Voleurs de paramoteurs recherchés à Shawinigan

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier des suspects dans un dossier d’introduction par effraction et vol survenu dans un commerce de la 5e avenue, à Shawinigan.

Dans la soirée ou la nuit du 16 au 17 juillet dernier, deux suspects se sont introduits dans le commerce pour y dérober du matériel spécialisé. Ils sont repartis avec deux paramoteurs de marques K2 Atom et Amaruk Moster Factory ainsi que deux voiles BGD.

Les deux suspects sont des hommes à la peau blanche âgés dans la quarantaine et ils portaient des masques noirs. Le premier a les cheveux pâles et pèse environ 75kg (165 lb), le deuxième a les cheveux foncés et pèse environ 80 kg (176 lb).

Toute information pouvant permettre de retracer ces individus peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Photos à titre indicatif seulement.