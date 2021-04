Vols de catalyseurs: un suspect arrêté à Trois-Rivières

Un homme de 49 ans a été arrêté cette semaine par la police de Trois-Rivières relativement à des vols de catalyseurs survenus sur le territoire.

L'individu a d'abord été surpris en train de commettre son délit dans un stationnement de la rue Chanoine-Moreau, le 20 avril dernier. Il se trouvait alors sous une camionnette et s'apprêtait à subtiliser le catalyseur. Le suspect a toutefois réussi à fuir les lieux, mais un témoin avait remarqué son véhicule.

Une semaine plus tard, soir le 27 avril vers 8h, l'homme a été capté par les caméras de surveillance d’un garage situé sur la rue Louis-Alma Pépin, dans le secteur Saint-Louis-de-France. Sur les images, il a été aperçu en train de fouiller l'intérieur d'une voiture et quitter rapidement. Quelques minutes plus tard, le même individu a été surpris par un citoyen sous un camion, dans un stationnement situé à proximité, alors qu'il retirait le catalyseur. Il a de nouveau été en mesure de s'enfuir.

Après avoir effectué des démarches d’enquêtes auprès du véhicule suspect et du conducteur de celui-ci, les policiers ont été en mesure d’identifier positivement le suspect. Il a donc été mis en état d'arrestation en début de soirée, le 29 avril, au moment où il quittait sa résidence de la rue Lanctôt.

Au terme de son interrogatoire, il a été libéré sous promesse de comparaitre.