Zone orange: les élèves du secondaire de retour à temps plein en classe

Le gouvernement du Québec vient d'annoncer de nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires.

Dans les régions en zone rouge, le couvre-feu passera à 21h30 dès mercredi, ce qui permettra aux commerçants d'étirer leurs heures d'ouverture. Les salles de spectacles pourront également rouvrir à compter du 26 mars.

Dans les régions au palier orange, comme la Mauricie et le Centre-du-Québec, le seul assouplissement touchera les jeunes du secondaire.

« La santé publique accepte que les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire arrêtent de faire de l'alternance et soient à l'école tous les jours, à partir du 22 mars », a confirmé le premier ministre François Legault lors de son point de presse à 17h.

Cette annonce est très bien accueillie dans le réseau scolaire de la région, particulièrement dans les écoles privées qui ont récemment réclamé le retour des jeunes.

« C'est une très bonne nouvelle pour la motivation des élèves. Quand on leur a demandé en janvier ce qu'on pouvait faire de plus pour leur permettre de bien vivre leur fin d'année, ils ont dit ''diminuer le temps d'écran et retournez-nous à l'école à temps plein'' », affirme Julie L'Heureux, directrice générale de l'Institut Secondaire Kerenna et porte-parole du regroupement d'établissements d'enseignement privés de la Mauricie-Centre-du-Québec.

Les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec passeront quant à elles en zone jaune dès le 26 mars. Cela signifie qu'elles ne seront plus soumises au couvre-feu et que les rassemblements intérieurs entre deux bulles familiales seront autorisés.