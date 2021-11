Zoo de St-Édouard: les accusations criminelles contre Normand Trahan abandonnées

Les accusations criminelles de cruauté et négligence envers les animaux contre l'ancien propriétaire du Zoo de St-Édouard, en Mauricie, sont abandonnées. En revanche, Normand Trahan a plaidé coupable à quatre infractions pénales en matière de bien-être animal.

Bien que les procédures criminelles contre lui soient maintenant arrêtées, M. Trahan a dû payer près de 7000 $ en amendes en vertu de sa reconnaissance de culpabilité.

« Les infractions auxquelles M. Trahan a plaidé coupable concernent les conditions dans lesquelles les animaux étaient gardés au Zoo de St-Édouard, notamment en ce qui a trait aux installations, qui étaient insalubres, et à l'absence de soins vétérinaires lorsque les animaux étaient blessés ou malades », explique Chantal Cayer, directrice du Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal. Noovo Info (Olivier Caron)

Il lui sera également interdit de posséder des animaux pendant cinq ans, à l'exception d'animaux domestiques à des fins non commerciales. Quant aux bêtes saisies au Zoo de St-Édouard en mai 2019, elles ont été placées de manière définitive dans de nouveaux lieux de garde où elles ont accès aux soins spécialisés dont ils ont besoin.

« Les animaux étaient bien traités. Lorsque la perquisition a eu lieu, ils étaient en bonne santé. Par contre, la règlementation imposait de nouvelles obligations, avec lesquelles M. Trahan reconnait avoir eu de la difficulté à s'adapter », a mentionné son avocat Michel Lebrun. Noovo Info (Amélie St-Yves)

Rappelons qu'en mai 2019, la SPCA de Montréal et la Humane Society International sont débarquées au zoo de la petite municipalité de la Mauricie pour y saisir près de 200 animaux, dont des lions, des tigres, des zèbres, des kangourous et des primates. Cet évènement avait mené aux accusations criminelles contre M. Trahan, puis à la vente du parc animalier deux ans plus tard, maintenant ouvert sous le nom de Zoo Animalia par une nouvelle propriétaire.

Humane Society International