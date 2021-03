3 postes de mécanicien à combler

Groupe Bellemare est une entreprise familiale de 3ème génération au service de ses clients depuis 1959. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 employés et procure à ceux-ci un environnement de travail novateur, propice à la conciliation travail-famille et à une qualité de vie saine et sécuritaire. Nous sommes à la recherche de :

Mécanicien engin de chantier

Allocation de 1000 $ pour l’achat d’outils à l’embauche et 500$/année pour les années subséquentes.

Reconnaissance de l’ancienneté pour l’établissement des vacances (plus de 12 ans d’expérience = 5 semaines de vacances)

Mécanicien Véhicules lourds de jour

Mécanicien Véhicules lourds de soir

Prime de soir 2,50 $/h.

Horaire de travail : 4 jours / semaine (4 jours de travail – 4 jours de congé –

4 jours de travail – 2 jours de congé) quart de 10 h.

